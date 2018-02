Wie herkent deze brutale overvallers met stroomstootwapen en mes?

LAGE ZWALUWE - De politie is nog altijd op zoek naar de twee brutale overvallers die in oktober vorig jaar de Jumbo in Lage Zwaluwe overvielen. Het tweetal was uitgerust met een stroomstootwapen en een groot mes. De overvallers bonden twee medewerker van de supermarkt vast met tiewraps.

De twee mannen wisten binnen te dringen door simpelweg aan te bellen. Meteen duwden ze een medewerker tegen de muur en werd hij vastgebonden. Ze kwamen voor de inhoud van de kluis, maar de kluis ging niet open. Een van de overvallers gooide daarom nog de telefoon van een van de medewerker kapot. Ze gingen er zonder buit vandoor.





Signalement

De twee mannen zijn donkergetint, rond de 20 jaar oud en 1,75 meter groot. De ene dader droeg een zwarte jas, een blauwe trainingsbroek en zwarte Nike Air Max schoenen. De ander droeg een lichte jas en een trainingsbroek van Adidas. Ze spraken allebei goed Nederlands.