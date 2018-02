Kritiek op verplichte sloop illegale boomhut: 'We slaan helemaal door'

GOIRLE/RIEL - Het CDA in Goirle wil opheldering over de verplichte sloop van een boomhut. Will Verheijen bouwde een hut met kabelbaan voor zijn kleinkinderen op een eigen stuk bos in Riel. De gemeente besloot dat het bouwwerk tegen de grond moet, omdat er geen vergunning is.

"Ik schaam me dat ik raadslid ben in deze gemeente. We slaan helemaal door", vertelt Corné de Rooij, fractievoorzitter van het CDA in Goirle. Hij wil vragen stellen in de raadsvergadering en een debat over de kwestie. “Het is gewoon handhavingsdrift! Ze zijn absoluut doorgeslagen met handhaven.”

Kleinkinderen

De boomhut staat in een stuk bos bij Riel. Will Verheijen en zijn vrouw Annelies kochten het stuk grond voor hun kleinkinderen Luuk (5) en Myrthe (8). Een jaar lang werd er gewerkt aan een boomhut met kabelbaan. “We hopen nog steeds dat de hut mag blijven staan. Onze kleinkinderen vinden het geweldig”, glundert Annelies.

De kans dat de boomhut mag blijven, lijkt klein. De gemeente houdt voet bij stuk. Op 5 maart moet het bouwwerk weg zijn. “We zijn trots op onze natuur. We kunnen niet toestaan dat in het bos allerlei bouwwerken verschijnen”, vertelt burgemeester Mark van Stappershoef. “Het wordt flauw gevonden omdat het hier om een boomhut gaat, waar kinderen bij betrokken zijn. Soms moet je als bestuurder impopulaire besluiten nemen.”

Ooievaar

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Goirle in het nieuws komt vanwege handhaving van regels. Twee jaar geleden kreeg een boer een boete omdat hij een grote paal neerzette voor een ooievaarsnest. Die boete werd na commotie kwijtgescholden door de gemeente.

“Een hobbyboer had laatst een paar koeien te veel. Daar was ook veel om te doen. Laatst zijn enkele ondernemers van hun eigen grond gejaagd in Goirle”, vult De Rooij aan. Volgens burgemeester Van Stappershoef is ‘Goirle niet strenger dan andere gemeenten'.

Of het niet erg toevallig is dat het CDA zich hard maakt voor een boomhut, vlak voor verkiezingstijd? “Nee, zo zit ik niet in elkaar”, verzekert De Rooij. "We roepen al jaren dat het anders moet als het gaat om handhaving.”