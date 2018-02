Wandel op de lopende band en weg ben je: de E-loopfiets is bezig aan een opmars

MARIAHOUT - De familie Vijfeiken stopte een jaar geleden met hun melkveehouderij. Ze gooiden het roer om en begonnen een duurzame bed & breakfast. Daar verhuren ze ook fietsen bij. Maar wel heel bijzondere: E-loopfietsen.

Je zet de versnelling aan, stapt op, beweegt de lopende band naar achteren en weg ben je. Even wennen en het ziet er best apart uit, maar de familie Vijfeiken voelt zich al helemaal thuis op de E-loopfiets. "Je ziet steeds meer elektrische fietsen en je bent in de buitenlucht. Het past bij ons bedrijf en daarnaast ben je lekker aan het bewegen", vertelt Lilian Vijfeiken aan Omroep Brabant.

Tekst gaat door onder de video.

Zoon Vinnie zorgt voor het onderhoud van de fietsen. Daar kan hij het zomaar eens druk mee krijgen, want in deze regio zijn ze de eersten die E-loopfietsen verkopen. "Deze fietsen zijn in Brabant nog heel bijzonder", vertelt hij trots.

Duurzaam is de fiets zeker, alleen niet voor de portemonnee. "Je kunt er een kopen, voor €2.495,- inclusief btw. Het is nogal een prijzige fiets, maar je moet het echt vergelijken met een kwalitatief goede elektrische fiets. Ze worden in Nederland gebouwd en zijn dankzij de goede remmen ook heel veilig", aldus Vinnie.