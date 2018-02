'De grootste gleuf van het Ginneken', kroeg in Breda komt opnieuw met opvallende carnavalsgevel

BREDA - Het is een jaarlijkse traditie geworden voor het Bredase café Boerke Verschuren: een opvallende carnavalsgevel bedenken die de gemoederen flink bezighoudt. Het thema lijkt op het eerste oog een stuk beschaafder dan de vorige twee edities. Toch zit er nog een schunnige opmerking in verwerkt. "We blijven toch Boerke Verschuren."

"We kregen dit jaar voor het eerst vrij veel positieve reacties. Dat was voor ons ook even wennen", lacht eigenaar Johan de Vos. Vorig jaar veranderde de kroeg in een kanariegeel Chinees restaurant. In 2016 bekleedde eigenaar Johan zijn café met een wijdbeense dame.

Beide carnavalsgevels deden flink wat stof opwaaien in Breda en omgeving. "Dit jaar wordt gewoon goed ontvangen en dat mag ook wel eens. Het hoeft niet altijd super choquerend te zijn."

Boerke zoekt Vrouw

Het thema van dit jaar hangt samen met het populaire televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. "Dit jaar zijn wij Boerke zoekt Vrouw", vertelt kroegbaas De Vos. "Wij gaan allemaal als boer verkleed en dan komt er nog wat hooi voor de deur. Mensen kunnen brieven insturen en we gaan binnenkort eens kijken of ze dat ook hebben gedaan. Maar daar gaan we wel vanuit."



Twee carnavalsgevels in plaats van één

Waar de Bredase kroeg vorig jaar één gevel voor het hele carnavalsseizoen uitkoos, is het dit jaar iets anders. Vanaf donderdag komt er namelijk weer iets nieuws tegen de pui. "Net zoals bij Boer Zoekt Vrouw kun je eerst brieven insturen. In die fase zitten we nu en daarna gaat het programma natuurlijk verder."

Hoe de nieuwe gevel er donderdag uit zal zien, wil De Vos nog niet zeggen.

Naar de gevel kijken

De carnavalsgevel van café Boerke Verschuren lijkt daarmee een jaarlijks terugkerende traditie te zijn geworden in Breda. "Mensen uit de buurt komen speciaal langsrijden om naar de gevel te kijken of vragen aan me wat het thema is dit jaar. Het is leuk om te zien dat er nu na een paar jaar een traditie is ontstaan."