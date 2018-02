Jong PSV wint van MVV, pijnlijke nederlaag voor FC Oss tegen laagvlieger

EINDHOVEN - Drie Brabantse clubs kwamen maandagavond in actie in de Jupiler League. Jong PSV was de enige ploeg die wist te winnen. Helmond Sport en FC Oss gingen onderuit.

Jong PSV-MVV 1-0

Jong PSV heeft maandagavond een 1-0 zege geboekt op MVV. Laros Duarte scoorde met een schot van afstand kort voor rust de enige treffer van de avond, op aangeven van Jurich Carolina.



Trainer Dennis Haar had de beschikking over meerdere spelers die bij de selectie van Phillip Cocu horen, zo was er een basisplaats voor spelers als Eloy Room, Donyell Malen en Sam Lammers. Door de zege is Jong PSV gestegen naar de vierde plaats in de Jupiler League, met acht punten minder dan koploper Jong Ajax.



Jong Ajax-Helmond Sport 2-0

Amin Younes leek tijdens de transferperiode van Ajax naar Napoli te gaan, maar speelde maandagavond met Jong Ajax tegen Helmond Sport. Uitgerekend de Duits international opende de score voor de Amsterdammers. Met een schot in de verre hoek passeerde hij Stijn van Gassel.



Geklungel bij Jong Ajax achterin bracht Helmond Sport na een half uur spelen in kansrijke positie, maar Steven Edwards zag zijn inzet uit het doel getikt worden door Norbert Alblas.In de tweede helft leken de Amsterdammers een paar keer op 2-0 te komen, Mateo Cassierra, Leon Bergsma en Dennis Johnsen wisten Van Gassel echter niet te passeren. Met nog een kleine tien minuten op de klok viel de 2-0 alsnog, Victor Jensen maakte de tweede Ajax-treffer. Jong Ajax is nu koploper, Helmond Sport is naar de negentiende plaats gezakt.FC Oss heeft een pijnlijke nederlaag geleden. Op bezoek bij de nummer negentien van de Jupiler League ging het kansloos onderuit. In de eerste drie minuten waren er al drie pogingen van FC Oss, maar de schoten van Istvan Bakx, Koen van der Biezen en Fatih Kamaci leverden geen goal op.Na een kwartier spelen kwam Jong AZ beter in de wedstrijd, dat leverde na een half uur spelen de 1-0 op. Spits Ferdy Druijff profiteerde van een fout van Lion Kaak. Nadat Xavier Mous kort na rust één-op-één met Druijff nog wist te redden, had hij na tien minuten in de tweede helft geen antwoord op een inzet van Mees Kaandorp: 2-0. Kai Koreniuk maakte er tien minuten voor tijd 3-0 van.Vanuit een strafschop maakt Kamaci de eretreffer voor FC Oss.