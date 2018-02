Het vernieuwde Kasteel van Gemert wordt het omrijden waard

GEMERT - Een viersterrenhotel, een restaurant voor 'fine dining' en een bruidssuite in de nok van de woontoren. De nieuwe eigenaar van het iconische kasteel in Gemert zet hoog in met de herbestemmingsplannen voor het voormalige klooster van de Congregatie van de Heilige Geest. Maandag werd het koopcontract getekend. Bas van de Laar van BL Huisvesting is de nieuwe kasteelheer.

De plannen zijn ambitieus en moeten ertoe leiden dat het Kasteel van Gemert internationaal op de kaart wordt gezet. Er komt ruimte voor vergaderen, horeca, expositie en cultuur. Het hotel krijgt een viersterrenuitstraling en met het restaurant wordt gemikt op sterrenniveau. In de Oranjerie kan het bedrijfsleven uit de regio productpresentaties houden.

'Verleden eer aangedaan'

"We gaan voor het beste van het beste", zei Pieter Aalbers van exploitatiemaatschappij The Attention Group maandag bij de presentatie. De Congregatie van de Heilige Geest vindt dat met het plan het 'verleden eer wordt aangedaan'. "Dit is een geweldig plan voor herbestemming", zei Theo Naus, adviseur van de Congregatie.

"We geven Gemert zijn kasteel weer terug", aldus de nieuwe 'kasteelheer' Bas van de Laar. "Het kasteel is jaren gesloten geweest, maar als het aan ons ligt gaat nog dit voorjaar de kasteeltuin weer open voor iedereen die er een wandeling wil maken."