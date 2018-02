Gemeente Tilburg koopt parkeergarage Emmapassage voor 8,4 miljoen euro

TILBURG - De gemeente Tilburg gaat de parkeergarage Emmapassage van vastgoedinvesteerder Wereldhave kopen voor 8,4 miljoen euro. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. De koop was een heikel punt omdat er eerder onenigheid in de gemeenteraad was ontstaan over waarom de parkeergarage moest worden aangeschaft.

De koop maakt deel uit van een grote investering in de Tilburgse binnenstad. Vastgoedinvesteerder Wereldhave gaat samen met de gemeente het zogenoemde kernwinkelgebied flink opknappen. Om die investering te kunnen doen wil Wereldhave de parkeergarage van de Emmapassage verkopen.



Chantage

Wethouder Erik de Ridder bedong toen bij de investeerder het recht om als eerste te kunnen kopen, alleen lukte het hem eerder niet dat duidelijk te maken aan de Tilburgse raad. De gemeenteraadsleden hadden namelijk de indruk gekregen dat de vastgoedinvesteerder Tilburg ‘chanteerde’ om de parkeergarage te moeten kopen, anders zouden zou de rest van de ontwikkelingen niet doorgaan.



Dit bleek vorige week al niet te kloppen. Wethouder Erik de Ridder stak de hand in eigen boezem en gaf toe dat hij fouten had gemaakt. "Ik ben op een aantal plekken te kort door de bocht gegaan," zo formuleerde hij. Hierdoor was bij de meeste partijen de kou al uit de lucht. Maar niet bij coalitiepartner SP. Zij vonden de informatievoorziening vanuit het college dermate slecht dat zij alsnog tegen het voorstel stemde. Toch waren uiteindelijk 25 van de 40 raadsleden voor de aankoop.



Investering

De meeste partijen zien de aankoop als een goede investering. De parkeergarage blijft zijn geld waard. En nog belangrijker, de gemeente blijft zelf de regie houden over de parkeergarage in het centrum van de stad. Als een andere investeerder de parkeergarage zou kopen is het nog maar de vraag wat ze met de parkeerplaatsten gaat doen. "We kunnen dan niet meer anticiperen op de toekomst," aldus D66.



Ook stemde de raad maandagvond in met de komst van een transferium. Groenlinks en de SP dienden daarvoor een motie. Door parkeerplaatsen te creëren aan de rand van Tilburg moet de parkeerdruk in het centrum worden verkleint.