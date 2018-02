Politie valt paardenhouderij binnen, maar gemelde gijzeling blijkt loos alarm

RIEL - De politie is maandagavond groots uitgerukt voor een mogelijke gijzeling bij paardenhouderij Platinum Stable in Riel. Een arrestatieteam viel een pand op het terrein binnen, maar het bleek loos alarm.

Volgens de politie had de melding een 'serieus karakter' waardoor er veel politie op de been was aan de Gilzerbaan in Riel. Om kwart over tien viel het arrestatieteam het pand van het hippisch bedrijf binnen. Hoewel er van een gijzeling geen sprake was, is het nog onduidelijk wat er wel is gebeurd.

Dreigend faillissement

Platinum Stable kwam meerdere keren in het nieuws vanwege financiële problemen. Er zouden meerdere schuldeisers in de rij staan. En eerder hebben drie schuldeisers beslag laten leggen op het miljoenenbedrijf. Of het incident van maandagavond met de financiële problemen te maken heeft, is niet bekend.