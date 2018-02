Udens College 'volledig veilig', havo- en vwo-leerlingen woensdag weer naar school

UDEN - De havo- en vwo-leerlingen van het Udens College moeten woensdag weer naar school. Ze mochten dinsdag thuisblijven nadat een dag eerder tijdens sloopwerkzaamheden enkele tegels hadden losgelaten. De schoolleiding besloot toen uit veiligheidsoverwegingen alle scholieren en de docenten vrijaf te geven.

Er waren toen nog ongeveer tweehonderd leerkrachten en leerlingen van de onderbouw aanwezig. Uit onderzoek dat direct werd ingesteld in het pand aan de Schepenhoek in Uden moest blijken hoe lang het duurt voordat ze weer aan de slag kunnen. Dat is dus woensdag al.



'Niet gevaarlijk'

“Als leek kan ik geen oordeel vellen, maar volgens mij ziet het er niet gevaarlijk uit", zei Ad van Kemenade dinsdagmorgen al. Hij is directeur-bestuurder van het Udens College. "Ik kijk er echter met andere ogen dan experts naar, dus aan mijn woorden moet niet te veel waarde worden gehecht.” Aan het begin van de middag meldde hij dat medewerkers, ouders en leerlingen zich 'logischerwijs zorgen' hebben gemaakt. Maar ook dat 'we blij zijn te kunnen melden dat het gebouw volledig veilig was en is.'



'Mogelijk verband met sloop'

De tegels waren losgekomen door de spanning op de tegelvloer in de aula, die bij de bouw van het complex strak is gelegd zonder kit bepaalde voegen. Enkele jaren geleden heeft zich eenzelfde voorval voorgedaan. Toen is er een extra voeg gelegd. Dat het nu toch weer mis is gegaan, wordt verklaard door een combinatie van factoren, zoals de sloopwerkzaamheden en het zware verkeer rondom het gebouw. Hierdoor kwamen de tegels onder grotere spanning te staan dan gewoonlijk.



'Veiligheid gaat voor alles'

Een deel van het gebouw, dat de Rode School wordt genoemd, moet worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Nadat het gebouw uit voorzorg was besloten, hebben het Udens College en de gemeente de koppen bij elkaar gestoken om de juiste maatregelen te treffen. Het bedrijf dat bij de constructie is betrokken, een sloopbedrijf en de gemeente hebben uitgezocht wat de oorzaak was van de problemen. Vervolgens is gekeken naar de consequenties voor de constructie van het totale gebouw. Uiteindelijk bleek dat hiermee niets mis is.

Van Kemenade liet dinsdagmorgen al weten dat hij alle betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte zou brengen. "Maar het moet wel een goed onderbouwd besluit zijn, want veiligheid gaat voor alles”, aldus de directeur-bestuurder.



Nieuwbouw wens schoolleiding

Ruim vier jaar geleden besloot de gemeenteraad om de zogeheten Rode School te slopen. Oud-leraren hadden het beeldbepalende gebouw graag willen behouden vanwege het ontwerp en het multifunctionele karakter. De raad koos echter voor nieuwbouw en dat was ook de wens van de schoolleiding.



De school wordt zo genoemd, omdat het voormalige pand van het Kruisheren College helemaal is opgetrokken uit rode steen.