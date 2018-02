Hoera! Brabant kan weer buiten schaatsen, Bladel de eerste

BLADEL - Schaatsliefhebbers kunnen hun ijzers eindelijk weer uit de kast halen. In Bladel kan vanaf dinsdag geschaatst worden bij ijsbaan Torendreef. IJsmeester Jules Broens is apetrots. "Ik heb de eerste rondjes al gereden. Het is een mooie, egale laag."

Broens moest maandagavond flink doorwerken. Hij begon rond halfzeven 's avonds met het spuiten van een laagje water. "Toen vroor het één graad, nog net te weinig. Maar later ging het drie graden vriezen." Tot halfvier 's nachts is hij in de weer geweest.

'1600 vierkante meter mooi ijs'

En met meer succes dan verwacht. "Ik dacht eigenlijk dat we pas woensdag konden schaatsen. Dat het nu al kan, is fantastisch! Het is 1600 vierkante meter heel mooi ijs."

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het naar verwachting zo'n vijf graden vriezen. Het laagje ijs in Bladel zal nog dikker worden. "Dan zal het ook wel drukker worden met kinderen. Niemand had meer verwacht dat het deze winter nog een paar dagen mooi konden schaatsen. Maar nu gebeurt het toch. Ik heb voor het eerst in een jaar weer op schaatsen gestaan. Het is zo geweldig."

Kan er bij jou ook geschaatst worden? Meld je dan bij nieuws@omroepbrabant.nl