Gezocht! Vloggende carnavalsvierders die voor Omroep Brabant willen filmen

EINDHOVEN - Wil je jouw filmpjes tijdens carnaval terug zien bij Omroep Brabant? Dat kan! Tijdens het carnavalsfeest openen we een livestream, speciaal voor iedereen die carnaval viert. Download de VideoConnect app van Omroep Brabant en doe mee. Of je nu in de optocht meeloopt, langs de kant staat of in de kroeg staat te feesten, laat ons jouw carnavalsfeestje zien!

Iedere dag van 13:00 uur tot 19:00 uur loopt er op www.omroepbrabant.nl/carnaval een livestream waar iedereen op in kan breken. Betty en Jordy hebben het al getest en weten precies hoe het werkt.

Wat moet je doen?

1. Download de Omroep Brabant – VideoConnect app.

2. Houd je telefoon horizontaal en begin met streamen!

3. Je krijgt een berichtje als je toegevoegd wordt in de livestream, je bent dus niet meteen te zien.

Hoe langer je streamt, hoe meer kans je maakt om in beeld te komen. En wie weet, win je daar nog een leuk Brabander Carnavalspakket mee ook. Helaas is de app op dit moment alleen voor iPhone-gebruikers beschikbaar.

De livestream met jullie beelden is tijdens carnaval iedere dag te zien van 13:00 uur tot 19:00 uur. Download HIER de app. Doe je ook mee?