Vrijspraak voor man die wethouder ernstig bedreigde

BREDA - Er is te weinig bewijs dat wethouder Arjan van der Weegen van Bergen op Zoom is bedreigd. Alle bewijs kwam van één getuige, die in de rechtszaal dinsdag opnieuw zijn verhaal vertelde over de gebeurtenissen eind vorig jaar. Maar omdat alles draait om zijn verhaal, vindt de politierechter in Breda dat te mager en volgde vrijspraak.

De rechtszaak was eind vorig jaar al begonnen. Maar de politierechter merkte toen tijdens de zitting op dat er geen aangifte of zelfs maar een verklaring was van het gemeenteraadslid, Gertjan Huismans. Het raadslid weigerde de politie uitleg. Uitgerekend zijn verklaringen vormen de kern van het bewijsmateriaal. Het raadslid werd daarom opgeroepen om vragen te beantwoorden.

Beveiliging

Wethouder Arjan van der Weegen was eind vorig jaar maandenlang doelwit van dreigementen aan zijn adres. Daarom kreeg hij zelfs een tijdje beveiliging. De verdachte René A. is een bekende op het stadskantoor. Hij zou al langere tijd de gemeente benaderen met zijn problemen.



Het raadslid is dinsdag aanwezig in de rechtbank, net als de verdachte. Ze gaven elkaar voor de zitting een hand. Ze kennen elkaar van vroeger. Huismans was ooit zijn leraar op de LTS.



Huismans vertelde over de bewuste avond, net voor kerst 2017 in het stadhuis. "Meneer was heel geëmotioneerd. Ik schrok ook. Hij wilde dat ik de wethouder uit de raadszaal zou halen maar dat kon natuurlijk niet".



Handicap

Volgens Huismans duurde het gesprek behoorlijk lang, ongeveer een half uur. "Hij vertelde over een blessure en hij zou de wethouder dezelfde handicap bezorgen. De wethouder zou voortaan in een rolstoel naar boven moeten, vertelde René me. Ik zei nog, René, dat zijn bedreigingen die je uit".



Huismans vertelde ook dat hij veel moeite heeft met een getuigenverklaring. "Ik ben zelf al eens eerder met de dood bedreigd". Daarom werd na het incident in december besloten een verklaring te laten opmaken door burgemeester Petter van Bergen op Zoom die nu de kern van het bewijs vormt.



Fotografieverbod

De officier van justitie herhaalde de eis die op de vorige zitting al was gedaan. Acht dagen (die hij al in de cel heeft gezeten) plus zestien dagen voorwaardelijk, mocht hij weer de fout in gaan. Daarbovenop een contactverbod met de wethouder en een 'fotografieverbod': hij mag de wethouder en zijn gezin niet fotograferen.



"Een wethouder heeft een publieke taak. Die moet hij gewoon kunnen uitoefenen." De officier keek de verdachte ook strak aan, liet een betekenisvolle stilte vallen en zei dat ook de familie van de wethouder met rust moet worden gelaten.



'Eén getuige'

De advocaat vond dat er te weinig bewijs is, omdat alles draait om één getuige. Bovendien gedraagt de verdachte zich na de gebeurtenissen. De advocaat pleit wel voor hulp en begeleiding.



Hij zet vraagtekens bij het gevraagde fotografieverbod. René A. wilde daar zelf ook nog wat over zeggen. "Ik heb foto's gemaakt op 16 december op de Santa Run inderdaad. Van der Weegen was daar ook. Maar zijn vrouw ken ik niet eens". A. maakt vaak foto's van evemementen, stuurt ze naar nieuwssites en zet ze op Facebook.



Na de getuigenverklaring dinsdagochtend, die ongeveer een half uur duurde, gaven de verdachte en getuige Huismans elkaar opnieuw een hand.



Zowel de getuige als de verdachte waren na afloop verbaasd over de uitspraak. De wethouder heeft nog niet gereageerd.