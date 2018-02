Oud-wethouder Van Son opgepakt voor betrokkenheid bij lekken burgemeestersbenoeming Den Bosch

ROSMALEN - Voormalig wethouder Jos van Son (64) is dinsdagochtend opgepakt door de Rijksrecherche. Hij is mogelijk betrokken bij het lekken van informatie rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch. Voorzitter Willem-Peter Kriek van de partij van de ex-wethouder, Rosmalens Belang, heeft dat bevestigd.

Raadslid Sjef van Creij werd eerder al aangehouden in de zaak. Hij zat in de vertrouwenscommissie die op de hoogte was van de burgemeestersprocedure. De oud-wethouder was geen lid van de commissie, maar zou wel informatie hebben gelekt naar een journalist van het Brabants Dagblad.

Hoe de verdachte aan de vertrouwelijke info uit de commissie kwam, wordt onderzocht. De Rijksrecherche begon in juli vorig jaar een onderzoek nadat de commissaris van de Koning aangifte had gedaan van een mogelijk lek vanuit de vertrouwenscommissie.

Jack Mikkers is sinds oktober de nieuwe burgemeester van de gemeente Den Bosch. Maar hij was niet de eerste keuze van de vertrouwenscommissie van de Bossche gemeenteraad. Er kwam naar buiten dat zij Jan Hamming zou hebben gewild.

Arrestatie Van Creij

Van Creij werd in augustus al opgepakt. Hij zat wel in de vertrouwenscommissie. Het raadslid wordt ook verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie. De 55-jarige politicus is op vrije voeten, maar is volgens het OM wel nog steeds verdacht.

Voor het raadslid kwam het als een verrassing dat er een tweede verdachte is aangehouden in de zaak. "Ik ben helemaal overvallen. Ik weet niet wat ik moet zeggen", laat Van Creij weten.