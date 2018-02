'Een marter in de tuin? Dat zou geweldig zijn', IVN plaatst wildcamera's om dieren te spotten

DEN BOSCH - Wat ruist er door het struikgewas? Welk dier houdt zich verscholen in zijn hol? Wat kruipt er allemaal door je tuin? Allemaal interessante vragen waar IVN Natuureducatie graag een antwoord op wil. Hiervoor heeft de natuurbeschermingsorganisatie onder meer in tuinen in Den Bosch wildcamera’s opgehangen.

John Gallast van het IVN werkt mee aan het bijzondere wildproject. Volgens hem hebben dieren het in Nederland niet gemakkelijk. “Dieren hebben het steeds moeilijker. Vroeger was de landbouw kleinschaliger en had je houtwallen en mestvaalten rondom boerderijen. Kortom, er was toen veel meer diversiteit, maar de stad rukt op, met alle gevaren van dien voor zoogdieren. Zeker voor de nachtdieren, die zijn vaak schuw.”



'Blij met gemeente Den Bosch'

Wat doet nu die oprukkende stad met dieren en welke dieren kom je er zoal tegen? Dat wil het IVN nu letterlijk en figuurlijk in beeld brengen. Hiervoor zijn onder meer in Den Bosch wildcamera’s opgehangen die er enkele weken zullen blijven hangen. Uiteindelijk zal het project over het hele land uitgebreid worden. “Ik ben blij dat het hier ook wordt opgepakt en dat de gemeente dit bekostigt”, vertelt Gallast.



De camera’s zijn op tien centimeter boven de grond aangebracht, vlakbij visolie om de dieren te lokken. Van elke beweging van wat voor beest(je) dan ook maakt de camera tien infrarood opnamen, in zwart-wit, waardoor te zien is welk dier zich er ophoudt.

'Geweldig spannend'

Gallast: “Zo hebben we al een eekhoorn gespot en zouden we normaal gesproken ook egels kunnen zien, maar die houden nu winterslaap. Denk verder aan muizen, bunzings of wezels, maar ook aan vossen. Die worden wel vaker in steden gespot. Dassen niet, die zijn daar te bang voor. Ik ben zo nieuwsgierig wat er langskomt. Ik zou het geweldig spannend vinden wanneer er ook marterachtigen op de olie afkomen. Die zou ik graag in mijn tuin willen tegenkomen.”

Met de kennis die deze beelden oplevert, wil het IVN stadstuinen zoogdiervriendelijker maken. Het is dan ook logisch dat ook de Zoogdiervereniging hierbij betrokken is.