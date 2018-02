Oosterhout doet aangifte van lekken in affaire oud-burgemeester Huisman 'Dit is niet acceptabel'

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout heeft aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie in de affaire rond het vertrek van burgemeester Stefan Huisman. Aangezien dit strafbaar is, wordt de zaak opgepakt door de rijksrecherche.

Het gaat om informatie uit een geanonimiseerd rapport dat vorige week ter inzage lag voor raadsleden. Die informatie werd gelekt naar dagblad BN DeStem. In dat rapport melden vijf vrouwen dat Huisman zich seksueel misdroeg en handtastelijk was. "Het was voor de medewerkers een grote stap om naar buiten te treden met deze gevoelige informatie. Ter bescherming van de betrokken medewerkers die een melding hebben gedaan, is aan de raadsleden geheimhouding gevraagd. Het is een gevoelig dossier, dat is de afgelopen dagen wel gebleken", laat een woordvoerder van de gemeente Oosterhout weten.



De aangifte voor het lekken van vertrouwelijke informatie wordt gedaan namens het college van burgemeester en wethouders. Na publicatie van het bewuste artikel in BN DeStem kreeg het college van B en W van de gemeente Oosterhout te horen dat de medewerkers die melding hebben gedaan van het ongepaste gedrag van de oud-burgemeester, last hadden van wat ze in de krant moesten lezen. "En dat is nu juist wat de opgelegde geheimhouding had moeten voorkomen. Dat en de schending van de opgelegde geheimhouding hebben geleid tot het besluit van het doen van aangifte", aldus de woordvoerder. "Dat er gelekt is, is niet acceptabel. Het college is geschokt en daarom ondernemen ze actie in de vorm van deze aangifte."



Personeelsborrel

In het rapport waaruit is gelekt staat dat Huisman vrouwen onder meer betastte tijdens een personeelsborrel, eind 2017. Huisman gaf eerder al aan dat hij toen, ondanks een piketdienst, te veel had gedronken.

LEES OOK: Burgemeester Oosterhout stapt op omdat hij te veel dronk en te ver ging tijdens personeelsborrel

Volgens verschillende bronnen was het geen uitzondering. Onder meer Cees Nolte, fractievoorzitter van Groen Brabant, gaf aan dat het drankgebruik van Huisman bekend was. Een van de slachtoffers zei tegen BN DeStem dat Huisman vooral graag aan borsten zat en dat de affaire al jaren speelt.