Wie weet er meer over mysterieuze straatroof in Tilburg? Politie zoekt getuigen

TILBURG - Een mysterieuze straatroof houdt de Tilburgse politie al een aantal dagen bezig. Een ooggetuige meldde dat hij een gewelddadige straatroof voor zijn ogen zag gebeuren. Voor de politie zijn de details nog een raadsel. Het slachtoffer heeft zich namelijk nog niet gemeld en er zijn geen aanknopingspunten.

Op vrijdag 2 februari liep de ooggetuige door de Borodinstraat in Tilburg. Zo rond kwart voor elf zag hij drie mannen achter elkaar aan rennen door de straat. De achterste twee kerels leken de voorste man te achtervolgen. Op een gegeven moment schreeuwde het slachtoffer het uit. Wat er gebeurde, is niet precies duidelijk. De twee verdachten grepen in ieder geval naar de tas van het slachtoffer. Met de buit gingen zij ervandoor.



Verdachten verliezen vuurwapen

Terwijl de twee mannen probeerden weg te komen, verloren zij een vuurwapen. De ooggetuige zag hoe de twee mannen het wapen snel weer oppakten en de straat uit renden. De omstander had geen telefoon bij zich en ging daarom snel naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Daar vertelde hij wat hij zojuist had gezien in de Borodinstraat.



Geen slachtoffer, verdachten onbekend

Voor de politie was het verhaal compleet nieuw. Tot nu toe heeft zich nog geen slachtoffer gemeld. In de omgeving deed de recherche een buurtonderzoek maar niemand in de omgeving heeft iets gezien. Daardoor zijn de details van deze mysterieuze straatroof voorlopig nog onbekend. Onduidelijk is nog wie de twee verdachten zijn.





Getuigen kunnen zich melden

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de mysterieuze straatroof. Voor de politie is het een belangrijke zaak om te onderzoeken, omdat er een vuurwapen zou zijn verloren door de twee verdachten. Toevallige ooggetuigen of mensen die meer weten over de zaak, kunnen zich (anoniem) melden bij de politie.