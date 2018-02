PSV mist aanvoerder Van Ginkel tegen 'goed georganiseerd' Excelsior

EINDHOVEN - Marco van Ginkel doet woensdag niet mee bij PSV in de wedstrijd tegen Excelsior. De aanvoerder heeft te veel last van z’n knie.

Trainer Phillip Cocu vertelde dinsdag dat geprobeerd wordt om Van Ginkel dusdanig op te lappen dat hij zaterdag tegen Sparta wel weer kan spelen.





Geen onderschatting

Volgens Cocu is van onderschatting tegen Excelsior geen sprake. “Ze spelen goed georganiseerd en gedisciplineerd”, zegt de coach. "We kunnen zeker aan de aftrap verschijnen met het gevoel van 'dat gaan we wel even doen'. Dan gaan we een moeilijke wedstrijd tegenmoet."