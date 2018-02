Arijan van Bavel en zijn burgemeester uit elkaar: 'Dat doet ons veel verdriet'

TILBURG - Arijan van Bavel keert terug naar Tilburg. Hij en zijn man Joris Bengevoord gaan uit elkaar. ‘Na tien jaar intensief met elkaar geleefd en gewerkt te hebben, houdt dat nu op. Dat doet ons beiden veel verdriet’, schrijft de acteur en pretparkeigenaar op zijn Facebookpagina.

Arijan van Bavel, die bekend werd als het typetje Adje in televisieprogramma 'Mooi! Weer De Leeuw', woonde samen met zijn man in het Gelderse Winterswijk. Joris Bengevoord is daar sinds vorig jaar burgemeester. De oud-fractievoorzitter van GroenLinks Tilburg was bij zijn benoeming met 32 jaar de jongste burgervader van Nederland.

‘Ik wens Joris het allerbeste toe en ben enorm trots op wat hij bereikt heeft. Hij is een zeer betrokken burgemeester voor Winterswijk, een gemeente waar we bijzonder warm zijn ontvangen’, laat Arijan weten.

Pretpark De Waarbeek

Het tweetal kocht zo’n acht jaar geleden samen ook pretpark De Waarbeek in Hengelo. Toen Bengevoord burgemeester werd, was alleen Van Bavel daar nog de eigenaar van. Dit blijft hij ook. Maar dan wel vanuit Tilburg.

‘Met pijn in mijn hart verlaat ik Winterswijk en keer ik terug naar mijn vertrouwde Tilburg om daar mijn leven voort te zetten. Ik kijk terug op een prachtige tijd samen, vind het fijn dat we als vrienden uit elkaar kunnen gaan en kijk uit naar wat de toekomst mij gaat brengen.’