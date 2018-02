Nieuwe zoekactie bij Oosterscheldekering naar sportvisser uit Heeze

WESTENSCHOUWEN - Bij de Oosterscheldekering is een nieuwe zoekactie begonnen naar de vermiste sportvisser Tiny van Kessel uit Heeze. Dat meldt Omroep Zeeland dinsdag. Er wordt gezocht aan de Schouwse kant van de Oosterscheldekering.

Sinds het ongeluk met een sportvisbootje op zaterdag 2 december is het stoffelijk overschot van de 67-jarige Van Kessel uit Heeze nog niet gevonden. Het bootje is waarschijnlijk in dichte mist omgeslagen.



De lichamen van twee andere opvarenden uit Heeze, een 79-jarige vader en zijn 51-jarige zoon, werden een dag later uit het water gehaald nabij het voormalige werkeiland Neeltje Jans.

Vermist

Tijdens de zoekactie hopen de hulpdiensten ook sporen te vinden van een man uit Arnemuiden. Deze werd op zondag 28 januari als vermist opgegeven. Zijn auto werd in de buurt van de Oosterscheldekering bij Westenschouwen aangetroffen.