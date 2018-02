Man uit auto gegooid en bedreigd met vuurwapen, politie zoekt getuigen

OISTERWIJK - Een ooggetuige zag in Oisterwijk hoe een man uit een auto werd gegooid. Vervolgens werd het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. De toeschouwer nam direct contact op met de politie. De recherche is nu opzoek naar getuigen die meer weten over het gewelddadige incident.

Dat gebeurde allemaal afgelopen zaterdag op de Baksevenweg in Oisterwijk. Zo rond half zes zag de ooggetuige hoe een auto met piepende remmen voor hem stopte. Een man werd uit de auto gegooid. Een aantal andere personen sprongen uit het voertuig.



Het slachtoffer lag op de grond en werd bedreigd met een vuurwapen. De ooggetuige schrok hier zo van dat hij wegrende en vervolgens de politie belde.



Onbekende mannen gevlucht

Verschillende eenheden van de politie werden naar de Baksevenweg in Oisterwijk gestuurd. Toen ze daar aankwamen, trof de politie alleen de geschrokken omstander aan.



Het slachtoffer en de verschillende verdachten waren in geen velden of wegen te bekennen. De auto waarin de onbekende mannen reden, was vermoedelijk een Volkswagen Polo.





Wie weet meer?

Tot op heden heeft het slachtoffer zich nog niet gemeld bij de politie. Het ooggetuigenverslag is zo ongeveer de enige informatie die de politie momenteel heeft.



Vermoedelijk heeft de bestuurder van een witte Ford Transit het gewelddadige incident ook meegekregen. De bestuurder reed namelijk over de weg toen het gebeurde. De politie roept getuigen op zich te melden.