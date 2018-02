Brrrr! Het wordt koud vannacht, maar met carnaval gelukkig veel minder

EINDHOVEN - Het is tot zover een winter van niks, maar in de nacht van dinsdag op woensdag wordt het dan zowaar goed koud. Volgens Alfred Snoek van MeteoGroup wordt het zelfs de koudste nacht tot nu toe deze winter.

“Voor Brabant verwachten we vannacht temperaturen van -5 tot -7. Afgelopen nacht was het al -5, dus je ziet dat het kouder wordt”, aldus Snoek. De plotselinge daling in temperatuur komt door een combinatie van helder weer en windstilte. “Bovendien komen we uit een koudere dag, want het is dinsdag al een paar graden kouder dan maandag. Het is verder eigenlijk niks bijzonders, want het is een winter van niks qua vorst. De komende nacht springt er dan al snel uit.”

Carnaval

Carnavalsvierders hoeven komend weekend overigens niet bang te zijn om vast te vriezen aan hun drankje. Volgens Snoek wordt het dan veel minder koud en hoogstens ietwat wisselvallig.

“Vrijdag valt er wellicht wat natte sneeuw. Zaterdag wordt het grotendeels droog en zondag valt er mogelijk een spatje regen. Met temperaturen die niet heel hoog zijn, maar wel passen bij de tijd van het jaar. Overdag zo’n zes graden boven nul.”

Zo koud is het niet

Ter vergelijking: zes jaar geleden werd rond deze tijd de koudste nacht van de eeuw gemeten. Op 4 februari vroor het in Flevoland 22.9 graden en was het in Eindhoven -19.5. Dat leed blijft feestvierend Brabant in elk geval ruimschoots bespaard.

LEES OOK: Recordkou in Brabant: waarschuwing voor gladheid