Zwijn zoekt baasje, het varkentje is waarschijnlijk weggelopen van huis

Van wie is dit mini-hangbuikzwijntje? Het varkentje is vermoedelijk weggelopen van huis. (Foto: Stichting de Ezelshoeve)

TILBURG - Aan de rand van het Tilburgse centrum zagen medewerkers van stadstoezicht maandagavond opeens een zwijntje voorbij lopen. Toen ze het beestje wilde vangen, vluchtte hij een achtertuin in. En volgende poging slaagde wel. Nu is het vooral de vraag wie het baasje is van het beestje.

"Voor zwijntjes hebben we in Tilburg geen protocol", lacht een woordvoerder van de gemeente Tilburg. Daarom was het maandagavond even de vraag wat er met het kleine varkentje moest gebeuren.



Uiteindelijk werd er besloten om het beestje naar de Ezelshoeve in Baarle-Nassau te brengen. Met een groot hok en flink wat hooi om in te slapen, heeft het mini-hangbuikzwijntje het reuze naar zijn zin. Bij de Ezelshoeve hebben ze haar al omgedoopt tot Carolientje. Maar het kan ook nog Karel zijn, want het is niet duidelijk of het een vrouwtje is.





Wie is z'n varken kwijt?

Het kleine varkentje is waarschijnlijk weggelopen van huis. Al knorrend liep hij maandagavond door de Nieuwstraat in Tilburg. De eigenaar kan zich melden bij de gemeente.