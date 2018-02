'Supersnel-test' in Jeroen Bosch ziekenhuis: na 20 minuten weet je of je griep hebt of niet

DEN BOSCH - Stel, je hebt griepverschijnselen die zó ernstig zijn dat je terecht komt op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. In het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch weten ze vanaf nu na 20 minuten of je ook écht griep hebt. En als de uitslag positief is, heb je grote kans terecht te komen op de net geopende speciale griepafdeling.

Hoe werkt zo'n grieptest nou? We nemen de proef op de som. In een aparte ruimte bij de spoedeisende hulp komt verpleegkundige Berit Udo Tuhumury ons tegemoet. Ze heeft een mondkapje op. "Als u griep hebt, hebt u koorts en u hebt tekenen van een luchtweginfectie. En we willen niet besmet worden".



Isolatie

Behalve voor de patiënt, is het ook voor de verpleegkundige fijn om snel te weten of iemand griep heeft, zegt Udo Tuhumury: "Want als u niet besmettelijk bent, is het mondkapje ook niet meer nodig. En u hoeft ook niet in isolatie."



'Zeg 'ns aaa'

De verpleegkundige pakt er een stokje bij, waarmee ze een uitstrijkje maakt van de keel en neus van onze verslaggever. "Of u de mond even open wilt doen, de tong uitsteken en aaa zeggen." Ze steekt het stokje achter in zijn keel. Hij moet kokhalzen. Daarna steekt ze hetzelfde stokje in zijn neus. "We sturen het door naar het laboratorium en dan hebt u over twintig minuten de uitslag."

Hoesten

Dat geeft mooi even tijd een kijkje te nemen op de speciale griep-afdeling. Die staat keurig met bordjes aangegeven, maar je kunt ook op het geluid aflopen. Je hoort het hoesten in de gang. Om privacy-redenen mogen we niet met patiënten praten.



Arts-microbioloog Suzanne Lutgens legt uit hoe uitzonderlijk het is als je op de afdeling terecht komt: "De verschijnselen van griep kennen we allemaal wel. Hoofdpijn, spierpijn, vaak hoge koorts, koude rillingen. De meeste patiënten herstellen daar vanzelf van. Maar een enkele keer gebeurt dat niet."



Zuurstof

Dat zijn meestal patiënten die iets ernstigs onder de leden hebben, zoals een longaandoening: "Krijgen die mensen daar griep bovenop, dan kan het zijn dat ze meer moeite krijgen met ademhalen, zelfs extra zuurstof nodig hebben. En dan is opname in het ziekenhuis nodig."



Dankzij de nieuwe griepafdeling zullen er geen extra levens gered worden. Maar het is wel prettiger voor de patiënt, vindt Lutgens: "Als er veel mensen in het ziekenhuis liggen, kon het zijn dat een patiënt met griep op een afdeling terecht kwam waar 'ie niet thuis hoorde, bijvoorbeeld de chirurgische afdeling. Dat is nu niet meer nodig."



De nieuwe griepafdeling is nu bijna een maand open. In die tijd zijn 280 mensen met griepverschijnselen getest. 110 van hen, 40 procent, had ook echt griep. Van hen kon een kwart naar huis. Van de patiënten die in het ziekenhuis moesten blijven, kwam het grootste deel terecht op de griepafdeling.

'Influenza negatief'

Ondertussen komt voor onze verslaggever de uitslag van zijn grieptest binnen. Het scherm kleurt groen. "Je bent influenza negatief", zegt de laborante. Niks aan de hand dus. Toch fijn om te weten.