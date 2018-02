Derde tiener opgepakt voor overval op Aldi in Eersel

EERSEL - Opnieuw is een tiener opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de overval op een Aldi-filiaal in Eersel. Het gaat om een 17-jarige jongen uit diezelfde plaats. Hij is dinsdag aangehouden.

De politie arresteerde vorige maand al twee jongens van 17 in verband met de overval. Zij komen uit Eersel en Netersel. Mogelijk hebben ze ook iets te maken met andere overvallen in de Kempen.

Masker

De Aldi op de Lindestraat werd op 29 december rond kwart voor negen 's avonds overvallen. Een man met een masker voor zijn gezicht en een wapen in zijn hand liep de supermarkt binnen. Hij ging er met geld en sigaretten vandoor.