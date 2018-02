Busje komt zo! Zo kom je veilig thuis met carnaval!

EINDHOVEN - Komend weekeinde barst carnaval los en staat het zuiden weer op zijn kop. Busmaatschappijen passen hun dienstregeling aan en Arriva komt met een passepartout voor feestgangers die goedkoop en veilig thuis willen komen.

Voor 12,50 euro kan iedereen, verkleed of niet verkleed, zich tijdens carnaval vijf dagen en nachten lang laten vervoeren met de bussen van Arriva. Voor reizigers die één dag op pad gaan, is er een dalurendagkaart voor 6,22 euro.

Omdat de kroegen en feestzalen tot in de late uurtjes openblijven, past Arriva haar dienstregeling aan. Er rijden op een aantal trajecten in de provincie extra nachtbussen. Dat is het geval in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch. Nieuw is de nachtbus van vrijdag op zaterdag.

Verder zet Arriva overdag op diverse lijnen extra bussen in. “We houden rekening met optochten en evenementen waar veel carnavalsvierders op afkomen”, aldus de woordvoerder van Arriva.



Geen nachtnet in Eindhoven

Zuidoost-Brabant, Eindhoven in het bijzonder, vormt dit jaar hierop de uitzondering. Er is tijdens geen nachtnet voor reizigers. “Het is een kwestie van vraag en aanbod. We hebben jaren nachtbussen ingezet maar we merkten dat er niet voldoende belangstelling voor was”, aldus een woordvoerder van Hermes. De busmaatschappij biedt geen passepartout aan en zet geen extra bussen in. Hermes schakelt tijdens de carnavalsweek wel over naar een licht aangepaste dienstregeling.

Zowel Arriva als Hermes waarschuwen reizigers voor omleidingen en enige vertraging op de routes. Door de carnavalsoptochten zijn veel dorpskernen en stadscentra afgesloten en worden bussen omgeleid. Klik hier voor meer informatie over de dienstregeling van Arriva tijdens carnaval.

Passepartout

Het passepartout van Arriva is in de voorverkoop onder meer verkrijgbaar bij de Arriva OV Servicepunten in Breda, Tilburg en Den Bosch, via de Arriva website en in de bus bij de chauffeur.

Tijdens carnaval zijn er ook nog passepartouts en dalurendagkaartjes te koop bij de OV Servicepunten, in de bus bij de chauffeur en bij diverse wederverkopers. Let daarbij op dat in de bus bij de chauffeur in geen geval contant kan worden betaald.