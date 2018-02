NAC-keeper Mark Birighitti ligt onder vuur: 'De kritiek geeft mij extra motivatie'

BREDA - Keeper Mark Birighitti krijgt veel kritiek van de supporters van NAC. De Australiër ging dit seizoen een aantal keer opzichtig in de fout waardoor de Bredase club onnodig punten verloor. Mede hierdoor kent NAC degradatieproblemen. Maar Birighitti laat de moed niet zakken: "De kritiek geeft mij extra motivatie."

Het begon allemaal zo goed voor Mark Birighitti, de doelman stopte op 23 september 2017 in de uitwedstrijd tegen Feyenoord een strafschop en was in één klap een held in Breda. Mede dankzij de Australische doelman boekte NAC in Rotterdam een historische 0-2 overwinning op Feyenoord.

Opzichtig in de fout

Een paar maanden later is dat volstrekt anders. Een aanzienlijk deel van de fans van NAC is het geloof in de keeper kwijt. Birighitti brengt over het algemeen geen rust in de Bredase verdediging en ging een aantal maal flink in de fout.



Beste voorbeeld is wellicht de blunder in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen PEC Zwolle. Of onlangs tegen Ajax, waar hij de muur verkeerd wegzette. "Ik werk hard op de training en probeer deze fouten te elimineren", zegt Mark Birighitti hierover.

'Heb zelfvertrouwen nooit verloren'

Feit is dat de sympathieke Australiër door dit soort acties niet kan overtuigen. Sterker nog, het verbloemt ook dat Birighitti wel een sterke lijnkeeper is die NAC af en toe ook in de wedstrijd houdt. Het wordt niet meer opgemerkt en dat is logisch. De Australiër moet snel bijleren, want doelman Nigel Bertrams staat klaar om na zijn schorsing bij NAC de plek onder de lat weer in te nemen.



Hoewel Bertrams ook niet uitblonk in het doel, weet Birighitti inmiddels wel hoe laat het is. Hij laat zich er echter niet door afleiden en blijft vertrouwen houden. "Het is niet leuk om fouten te maken, maar ik heb mijn zelfvertrouwen nooit verloren", zo zegt hij. "Er is veel kritiek, maar ik ga er goed mee om. De kritiek geeft mij extra motivatie om het ongelijk van mensen te bewijzen."



Geloof houden

De Australische doelman heeft ook een rotsvast vertrouwen in een goede afloop van de competitie voor NAC. Hij beseft dat er deze week twee hele belangrijke duels op het programma staan, woensdag thuis tegen Heracles en zondag uit tegen Excelsior.



"Deze week is enorm belangrijk voor ons", beaamt Birighitti. "We moeten beide wedstrijden winnen. We moeten er geloof in houden, want we spelen goed voetbal. Ik weet zeker dat we goede resultaten gaan halen."