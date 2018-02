Geen gijzeling, maar wel ondergrondse wietkwekerij aan Gilzerbaan in Riel

RIEL - De politie heeft maandagnacht in een verborgen ruimte onder een bedrijfshal aan de Gilzerbaan in Riel een compleet ingerichte hennepkwekerij zonder planten aangetroffen. Twee mannen (27 en 37 jaar) en een vrouw (29) zijn opgepakt.

De ontdekking volgde op een melding van een mogelijke gijzeling bij de naastgelegen manege. Een arrestatieteam viel het gebouw binnen, maar van een gijzeling was geen sprake. Volgens justitie ligt achter die melding mogelijk een conflict in de zakelijke sfeer.

Hennepkwekerij

De politie kwam tijdens het onderzoek naar die mogelijke gijzeling ook uit bij het adres naast de paardenhouderij. Eén van de agenten rook een henneplucht naast de bedrijfshal. Bovendien werd in die hal een elektronische waterpomp aangetroffen, terwijl er alleen stro lag opgeslagen. Ook zagen zij rondom het gebouw een onverklaarbare elektriciteitskabel lopen.

Uiteindelijk werd met hulp van de brandweer een gierput leeg getankt, waarna in twee verborgen ruimtes een compleet ingerichte hennepkwekerij zonder planten werd aangetroffen. Er stonden wél bakken, assimilatielampen en slakkenhuis-ventilatoren. Na deze vondst werd besloten de drie personen in het huis bij de hal aan te houden.

Reactie

“Allereerst complimenten voor de politie dat zij deze goed verstopte, grote en professioneel aangelegde kwekerij heeft gevonden. Hieruit blijkt weer eens dat de criminele wereld van drugshandel en –productie zich ook in onze gemeente heeft genesteld.”

“Ook is deze vondst voor mij een bevestiging dat met name het buitengebied vatbaar is voor illegale en criminele activiteiten. Ik wacht de resultaten van het onderzoek af en zal op basis daarvan ten aanzien van dit pand en betrokken personen alle bestuurlijke maatregelen treffen die wenselijk en mogelijk zijn. Het gedurende een bepaalde periode sluiten van het pand kan daar deel van uitmaken”, aldus burgemeester Van Stappershoef in een reactie.