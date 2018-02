Wat een klasbak! Michael van Gerwen bereikt schitterende mijlpaal

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft een bijzondere mijlpaal bereikt in zijn carrière. Mighty Mike won afgelopen weekeinde voor de honderdste keer in zijn loopbaan een toernooi. De inmiddels gepensioneerde Phil Taylor is de enige darter ter wereld met meer titels achter zijn naam. Hij won 184 toernooien.

De 28-jarige Van Gerwen won tot nu toe 27 Majors, dat zijn grote toernooien zoals het WK, de Premier League en de World Grand Prix. Daarnaast schreef hij 22 Players Championships, 20 Eurotour-toernooien, 16 UK Open Qualifiers, 11 World Series of Darts-toernooien en 4 Youth/Development tour-toernooien op zijn naam. Beginnen de getallen je al te duizelen? Het is bij elkaar opgeteld in ieder geval honderd.



Eerste titel

Op 1 november 2008 won 'MvG' zijn eerste titel bij de PDC. Hij versloeg Kevin McDine in de finale van de Gleneagle Irish Masters met 6-5. Dit toernooi bestaat niet meer en er zijn helaas ook geen beelden te vinden van deze eerste (en dus historische) zege van Van Gerwen. In 2009 won de Vlijmenaar zijn tweede titel: de Players Championship 12 in Taunton. Hij versloeg zijn goede vriend Vincent van der Voort in de finale met 6-3.



De jaren daarna was Van Gerwen wat minder succesvol. Maar vanaf 2012 wint de Groene Sloopkogel uit Vlijmen het ene na het andere toernooi. Een aantal fraaie mijlpalen hebben we voor je op een rijtje gezet.



Titel 10: Players Championship 13 in Dublin, Ierland. Van Gerwen wint op 6 oktober 2012 van Robert Thornton (SCO) in de finale met 6-5.



Titel 25: Players Championship 6 in Crawley, Engeland. Van Gerwen verslaat op 23 juni 2013 Andy Hamilton (ENG) in de finale met 6-1.



Titel 50: European Matchplay in Innsbruck, Oostenrijk. Mighty Mike wint op 20 september 2015 van Dave Chisnall (ENG) in de finale met 6-4.



Titel 75: World Grand Prix in Dublin, Ierland. 'MvG' wint op 30 september 2016 met 5-2 van Gary Anderson (SCO).



Titel 100: UK Open Qualifier 2 in Wigan, Engeland. Van Gerwen wint op 2 februari 2018 met 6-3 van Darren Webster (ENG).



En dan nog wat feitjes. Want wie is eigenlijk de favoriete tegenstander van Michael van Gerwen in een finale?

Dat is Peter Wright. Mighty Mike won liefst twaalf keer van Snakebite in een eindstrijd.



Waar heeft Van Gerwen zijn meeste titels gepakt?

In Wigan. Daar won hij zestien toernooien.



Heeft Van Gerwen zijn meeste overwinningen in Engeland geboekt?

Ja. Liefst 57 van zijn titels won hij in Engeland. Hij pakte er twaalf in Duitsland, acht in Ierland, vier in Nederland, drie in de Verenigde Arabische Emiraten, België, Schotland en Oostenrijk, twee in Gibraltar en China, één in Singapore, Australië en de Verenigde Staten.



En gaan er nog veel zeges bijkomen?

Dat lijkt ons een vanzelfsprekendheid voor de onbetwiste nummer één darter van de wereld.



LEES OOK:Michael van Gerwen wint 100e titel in zijn carrière



Met dank aan @PremiumDartData voor de statistieken.