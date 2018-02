'Dit is zo klote', brand verwoest zorgboerderij voor jongeren in Vlijmen

VLIJMEN - Aan De Gemeint in Vlijmen is zorgboerderij De Locatie dinsdagmiddag in vlammen opgegaan. Het gebouw deed dienst als dagopvang voor jongeren. Tien jaar werk is in rook opgegaan. "Dit is zo klote", zegt directeur Bernadette van den Akker.

Met hulp van vrijwilligers, donateurs en vooral veel geloof in de medemens is zorgboerderij De Locatie opgebouwd. Maar tien jaar inzet is door een brand binnen een half uur in de as gelegd. "We hebben dit echt met de jongeren zelf gerealiseerd. Tien jaar schrapen, tien jaar bouwen. Nu is het ineens allemaal weg." Bernadette van den Akker is overrompeld door de brand die De Locatie trof.

In het afgebrande pand kregen jongeren trainingen in arbeid en vaardigheden. De Locatie zorgt ook voor naschoolse opvang en weekendopvang voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. "Het zijn normaal begaafde jongeren met een gedragsstoornis", licht Van den Akker toe. "Het gaat dagelijks om tien tot twintig jongeren en we zijn zowat zeven dagen per week open."

Noodopvang

Hoe ze het precies voor elkaar gaan krijgen weet ze nog niet, maar er moet volgens de directrice snel noodopvang komen om het werk voort te zetten. "Misschien dat we tijdelijk wat containers of zo kunnen plaatsen. We hebben nog een tent staan waar we misschien iets mee kunnen. Gelukkig is de groep woensdag niet al te groot. En we doen toch al veel activiteiten, zoals paardrijden, in de buitenlucht. Maar lang kan dat niet duren, we moeten snel onderdak vinden."

Bluswater

Niemand raakte gewond bij de brand. Hoe het vuur ontstond is nog niet bekend. De brandweer had veel moeite om op de afgelegen plek bluswater aan te voeren. Er werden twee extra wagens met bluswater opgeroepen om het vuur te bestrijden.

De brand veroorzaakte veel rook die door de wind laag over snelweg A59 trok. Omdat het pand grotendeels uit hout was opgetrokken, grepen de vlammen snel om zich heen. De zorgboerderij moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.