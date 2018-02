Opgepakte oud-wethouder ontkent lekken bij burgemeestersbenoeming: 'Het is een heksenjacht'

DEN BOSCH - Oud-wethouder Jos van Son (64) ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch. Dat zegt zijn advocate Esther Vroegh. Van Son werd dinsdag aangehouden als tweede verdachte in een onderzoek door de rijksrecherche.

Van Son maakte geen deel uit van de vertrouwenscommissie. Desondanks zou hij geheime informatie hebben gelekt naar het Brabants Dagblad, zegt het Openbaar Ministerie.

Een artikel van die krant in juli zorgde voor ophef omdat daarin veel details over en namen van sollicitanten voor de burgemeestersbenoeming werden genoemd. Ook zou blijken dat Jack Mikkers, de huidige burgemeester, niet de eerste keuze was van de vertrouwenscommissie.

'Heksenjacht'

De advocaat van de oud-wethouder zegt dat er een ‘heksenjacht’ is geopend op Van Son. Vroegh: “Mijn cliënt zal open en eerlijk antwoord geven op de vragen bij de recherche. Dat deed hij vorig jaar ook al als getuige. Hij wil zijn naam zuiveren.”

Raadslid Sjef van Creij werd eerder al aangehouden in de zaak. Hij zat wél in de vertrouwenscommissie die op de hoogte was van de burgemeestersprocedure. Van Creij reageerde dinsdagochtend verbaasd op de aanhouding van een tweede verdachte.