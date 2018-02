Een schot in de roos: trouwjurk-donatie voor de bruid met een kleine beurs

TILBURG - Het heet trouwjurk-donatie en wint enorm aan populariteit onder bruiden uit heel Nederland. Het Tilburgse tweedehands kledingwinkeltje Tante Pollewop is er een jaartje geleden mee begonnen, trouwjurken in de kledingrekken voor bruiden met een hele kleine beurs. Er hangen jurken die uit liefdadigheid worden gedoneerd door bruiden die ‘de mooiste dag van hun leven’ al achter de rug hebben.

In de winkel van Tante Pollewop is een speciale ruimte ingericht met alleen maar bruidsjurken. Met hulp van Evelyne Klerkx, de drijvende kracht achter het fenomeen bruidsjurk-donatie, is de 22-jarige Chantal op zoek naar een jurk voor de grote dag. “Ik heb niet genoeg geld om een mooie bruidsjurk te kunnen aanschaffen met alles erop en eraan. Ik hoorde van het bestaan van Tante Pollewop en nu sta ik te passen.”

Briefje bij de jurk

Bij Tante Pollewop gaan de jurken weg voor 50, 150 of 500 euro en de opbrengst gaat volledig naar onderwijsprojecten in Kenia. De jurken bij het winkeltje komen uit heel Nederland, vertelt Evelyne Klerkx. “Ik krijg jurken met de post binnen of mensen komen de jurk in de winkel brengen. Bij die jurken die met de post komen zit ook best vaak een briefje. Daarop staat dan bijvoorbeeld dat de vorige bruid wenst dat de volgende bruid ook zal ‘stralen’ in de jurk.”

Trouwjurken doneren

Chantal noemt het heel bijzonder dat er vrouwen zijn die hun bruidsjurk doneren aan bruiden die het financieel niet zo breed hebben. “Het is echt heel mooi dat je een jurk waarin je zoiets mooi hebt beleefd, wilt weggeven.” Ook op de dag dat Chantal bezig is haar jurk uit te zoeken werden er weer bruidsjurken gedoneerd. Gulle geefster was dit keer de Haarlems schrijfster Anke Laterveer die met zes jurken kwam aanzetten, waaronder ook haar eigen trouwjurk.

Een hele dure

“Geweldig!” Evelyne Klerkx roept het uit als ze de zes jurken ziet die Laterveer heeft meegebracht. “Ze wilde haar eigen trouwjurk doneren, maar heeft ook een oproep geplaatst om mee te doen en vandaar dat het nu zes jurken zijn geworden.” Onder de zes gedoneerde jurken ook een splinternieuwe jurk, die meer dan zevenduizend euro heeft gekost. “Ik was echt in shock”, zegt Laterveer.



Ook Chantal heef haar trouwjurk gevonden voor de grote dag. Welke het is geworden laat ze per telefoon nog weten aan Evelyne Klerkx, want. “Niet alles hoeft op video.”