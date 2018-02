'Dat is meer dan een stadion', ruim 170.000 handtekeningen #Carnavalvrij aangeboden in Den Haag

DEN HAAG - "Dat is meer dan een stadion." Dat waren de woorden van Klaas Dijkhoff toen hij de petitie #Carnavalvrij kreeg aangeboden. Die bestaat uit maar liefst 170.478 handtekeningen. Sjefke Vaeren heeft de petitie woensdag naar Den Haag gebracht.

Carnaval tot officiële feestdagen laten bestempelen. Dat is de missie van Sjefke, het alter ego van Björn van der Doelen. Samen met tweehonderd van de strijders die hun handtekening hebben gezet, reisde de Brabantse Che Guevara af naar de politieke hoofdstad.

'Echte baas geeft je vrij'

"Het is fantastisch. Ik krijg er helemaal zin in", zei Dijkhoff nadat bekend werd gemaakt hoeveel handtekeningen er al zijn verzameld. Maar of de politiek zich echt voor het initiatief gaat inzetten? De VVD-fractievoorzitter laat het aan de werkgevers in het zuiden over. "Je bent pas echt een baas als je je mensen vrij geeft en we gewoon carnaval kunnen vieren dit weekend."

De krabbels werden aan hem en andere Kamerleden gegeven. De Bredanaar werd niet zomaar gekozen, natuurlijk. Hij is zelf ook carnavalsliefhebber. "Het zou mooi zijn als ze er iets mee gaan doen in Den Haag", aldus Sjefke.

Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om voorstellen op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer. Maar meer dan 170.000 mensen hebben de petitie, een ludiek initiatief van Bavaria, dus ondertekend. Uiteraard werd die in stijl overhandigd in Den Haag, in polonaise én onder begeleiding van een dweilorkest.

'Geslaagde grap'

Sjekfe had wel verwacht de 40.000 handtekeningen te halen, maar niet bedacht dat zoveel mensen hun krabbel zouden zetten. “Het is behoorlijk uit de hand gelopen. Lachen, hè? De grap is gewoon goed geslaagd. Het geeft wel aan hoeveel mensen echt met carnaval bezig zijn en een statement willen maken”, vertelt de vaandeldrager.

Werkgevers willen niet, Commissaris wel

Of het confettikanon ook echt afgeschoten kan worden, is nog maar de vraag. Als het aan de Brabantse werkgevers ligt, blijven de verplichte vrije dagen ijdele hoop. Maar Sjefke en al die leutige Brabanders kunnen gelukkig wel op de steun van provinciebaas Wim van de Donk rekenen.

Iedereen die de petitie ondertekend heeft, kreeg een uitnodiging om mee te gaan naar Den Haag vanuit Lieshout en Den Bosch. In de bus zat de sfeer er goed in. Zo'n tweehonderd carnavalsvierders en prinsen gingen mee om de politiek hun strijdkreet te laten horen.

"Wij vinden het heel belangrijk. We moeten laten weten dat het een stukje van onze cultuur is. Het zit echt in ons DNA", zegt Prins Porcellus LIII, oftewel Ad van der Weele uit Uden.

De handtekeningen die nu zijn aangeboden, zijn een tussenstand. Liefhebbers kunnen Sjefke nog steunen tot dinsdag middernacht via carnavalvrij.nl.