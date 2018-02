Bierkaart van Brabant: hoeveel kost een biertje tijdens carnaval?

EINDHOVEN - Nog heel even en dan mag het, kostuum uit de kast en bier drinken tot je door de polonaise overeind moet worden gehouden. Maar wat gaat al dat gefeest met je portemonnee doen? Wij hebben alvast een overzicht gemaakt van de bierprijzen in grootste plaatsen van de provincie.

In de vier grote steden ben je het meeste geld kwijt voor een pilske. Tilburg spant de kroon, daar betaal je €2,60 voor een munt waar je één biertje van kan halen. Wie carnaval met een kleine beurs wil of moet vieren kan het beste naar West-Brabant. In Roosendaal en Bergen op Zoom ben je ruim veertig cent per biertje goedkoper uit dan in Tilburg.

De prijzen zijn in vrijwel elke gemeente gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Klik op de icoontjes in de kaart voor meer informatie.





Carnaval bij Omroep Brabant

Op de hoogte blijven van al het carnavalsnieuws? Dat kan! Omroep Brabant staat vanaf vrijdag in het teken van carnaval en houdt een speciale carnavalspagina bij.