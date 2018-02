Vlaardingse strooiers steunen Tilburgse zoutstrooiers met carnavalslied: 'Zout is op'

TILBURG - Een groep strooiers uit Vlaardingen kwam dinsdag naar Tilburg om hun collega's van BAT, Brabants Afval Team, een hart onder de riem te steken voor carnaval. Speciaal voor de Brabantse collega's zongen zij een eigen geschreven carnavalslied getiteld 'Zout is op'.

Initatiefnemer Roel Noordam uit Vlaardingen:"Wij doen dit omdat wij het een sympathiek gebaar vinden in de richting van de strooiers in Brabant, zodat zij als ze met carnaval in de cabine zitten toch een goed gevoel hebben".



Opzouten

Hoewel de Hollanders zelf geen carnaval vieren en er niets mee hebben, zongen ze het eigen gecomponeerde lied 'Zout is op' vol overtuiging voor hun Brabantse collega's.



De Tilburgse wethouder van strooizaken Mario Jacobs noemt het een geweldig initiatief van de mensen uit Vlaardingen: "Ze steken de Brabantse strooiers een hart onder de riem. Ze moeten hard werken met carnaval en dan kunnen ze zo'n oppepper wel gebruiken".