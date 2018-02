Groen licht voor nieuw schoenenmuseum in centrum van Waalwijk

WAALWIJK - Het plan voor een nieuw schoenenmuseum in het centrum in Waalwijk is dinsdagavond aangenomen door de gemeenteraad. Daarmee komt aan jarenlang gesteggel over het museum een eind. Er werd maar liefst vijftien jaar over gepraat.

Het Nederlands Leder en Schoenen Museum (NLSM) verhuist in het nieuwe plan naar het voormalige gemeentehuis in de binnenstad. Daarvoor is een budget van 9,9 miljoen euro beschikbaar. Jaarlijks krijgt het museum een subsidie van 900.000 euro.

Het museum moet vooral erg levendig worden met een gevarieerd aanbod. Vanwege de ligging in het centrum moeten omliggende winkels en horeca gaan profiteren van de aanwezigheid van het museum.

Vorig jaar lag er al een plan voor een nieuw museum in het centrum. Dat plan werd afgeschoten vanwege de hoge kosten. Het bestuur van SLEM, waar het museum onder viel, stapte op. Vervolgens werd een faillissement aangevraagd. Het nieuwe museumplan is door de gemeente bedacht en begroot.

Vraagtekens

De oppositie stelde vraagtekens bij de financiële onderbouwing van het nieuwe plan. GroenLinksaf drong aan op een beter financieel onderbouwd plan en diende daarvoor een amendement in. Dat werd ondertekend door D66, Lijst IJpelaar, SGP en de PvdA. Met negentien stemmen tegen en zeven voor werd het amendement echter verworpen.

Volgens wethouder Hans Brekelmans (LokaalBelang) is het museumplan geen natte vingerwerk. Hij gaf aan dat er gedegen onderzoek is gedaan door deskundige partijen.