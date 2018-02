'Tijd om de trekker over te halen', NAC Breda moet deze week punten gaan pakken

BREDA - NAC moet deze week punten pakken, wil het niet dieper in de problemen komen. De mogelijkheid is er, want woensdagavond speelt de Bredase ploeg thuis tegen Heracles en zondag uit bij Excelsior. Coach Stijn Vreven gelooft in zijn ploeg: "We moeten wel wat meer stoot- en daadkracht hebben."

De tijd van excuses, of juist de complimenten maar geen punten, is voorbij. Hoewel er nog de nodige wedstrijden op het programma staan, moet NAC deze week resultaat halen. Moet, want anders komt de Bredase ploeg wel in heel zwaar weer. Waar NAC de eerste drie wedstrijden na de winterstop geen punt pakte, deed de concurrentie in de strijd tegen degradatie dat namelijk wel.

Punten sprokkelen

En de mogelijkheid is er. Want NAC ontvangt woensdagavond thuis Heracles en gaat carnavalszondag op bezoek bij Excelsior in Rotterdam. Geen makkelijke duels, maar wel wedstrijden die punten op kunnen en nu dus ook moeten leveren.

Heracles moet in Breda het eerste slachtoffer worden, al is dat volgens NAC-coach Stijn Vreven geen makkelijke opdracht. "Over het moeten winnen, ben ik het eens", zo stelt hij, "maar Heracles is voor ons net zo moeilijk als elke andere wedstrijd. We hebben de heenwedstrijd ook verloren. Het zal een moeilijke avond worden, maar we zullen toch ergens onze punten bijeen moeten sprokkelen. We moeten in elke thuiswedstrijd punten gaan halen."

Geen extra druk

Hoewel de supporters er waarschijnlijk anders over zullen denken, vindt Vreven dat er geen extra druk op het duel ligt. "We zullen de trekker nu eens echt over moeten halen", zegt de Belgische oefenmeester. "Een keer één of twee goals maken zodat je wat makkelijker speelt en ook een foutmarge mag hebben. We moeten tegen Heracles wat meer stoot- en daadkracht hebben."

NAC wil en durft nog altijd te voetballen

Vreven hoopt dat de winterse versterkingen, nog niet allemaal helemaal wedstrijdfit, hierbij gaan helpen. Aan de inzet ligt het namelijk niet bij NAC. Wie het elftal ook tegen Ajax weer de rug ziet rechten, weet dat de trainer zijn ploeg nog altijd kan prikkelen en motiveren. Hij is er dan ook nog altijd van overtuigd dat hij NAC in de eredivisie kan houden.

"Dat is de houvast voor mij", zegt Vreven. "Als je ploeg verliest en ook te weinig mentaliteit toont, heb je een gigantisch probleem. En dan was ik er waarschijnlijk al niet meer. Bij ons zie je dat jongens willen en durven te voetballen. Maar goed, op het einde wordt je afgerekend op resultaat."

Meijers

NAC mist tegen Heracles in ieder geval Bart Meijers. De verdediger kreeg afgelopen weekend tegen Ajax twee gele kaarten en is dus automatisch een duel geschorst.