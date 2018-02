Waar heeft een doorsneehuishouden het meeste geld? Verschillen in Brabant enorm [OVERZICHT]

EINDHOVEN - De straten in Sint Anthonis zijn niet belegd met bladgoud en het dichtstbijzijnde Hilton Hotel is mijlenver weg. Toch is het de gemeente met de rijkste doorsneehuishoudens van Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Opvallend: in de Nederlandse top tien van gemeenten met vermogende doorsneehuishoudens komen maar liefst zes Brabantse gemeenten voor.

Het CBS kijkt bij de cijfers niet naar de rijkste of armste, maar naar de middelste huishoudens in een gemeente. Dit geeft volgens het onderzoeksbureau het eerlijkste beeld van de verdeling van vermogens in gemeenten. Met vermogen wordt bedoeld: alle bezittingen die huishoudens hebben min eventuele schulden. Ook een woning wordt als bezitting geteld.

28 keer meer dan Tilburger

Een doorsneehuishouden in Sint Anthonis bezit een vermogen van 196.400 euro. Dat is 28 keer zoveel als de 7000 euro van het doorsnee Tilburgse huishouden.

Opvallend is dat gemeentes als Vught en Waalre, doorgaans bekend als verzamelplaatsen van rijke Brabanders, niet eens in de top 20 voorkomen. Het zijn voornamelijk de gemeentes met grote buitengebieden waar de huishoudens veel vermogen hebben.

Boerenbedrijven

Dat heeft mogelijk te maken met de vele boerenbedrijven die daar gevestigd zijn. In 2017 werd ook al bekend dat een op de vijf Nederlandse miljonairs boer is. Die hebben op papier vaak veel vermogen in de vorm van land. Tegelijkertijd kunnen zij dit vermogen doorgaans niet zomaar opnemen.

De drie gemeentes met de rijkste doorsneehuishoudens:

Sint Anthonis: 196.400 euro

Alphen-Chaam: 195.000 euro

Oirschot: 194.400 euro

De drie gemeentes met de armste doorsneehuishoudens:

Eindhoven: 10.000 euro

Helmond: 9400 euro

Tilburg: 7000 euro