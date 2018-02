Man opgepakt voor zware mishandeling van nachtportier in Tilburg

TILBURG - Een man is opgepakt voor de zware mishandeling van een nachtportier van het City Hotel aan de Heuvelring in Tilburg. Dat werd duidelijk in de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond. Op de telefoon van de verdachte staan duidelijke foto's van een medeverdachte die nog voortvluchtig is.

Hij trapte in de nacht van 9 op 10 september meerdere keren op de nachtportier in. De andere verdachte - die inmiddels dus is opgepakt - schopte de hotelmedewerker ook. Het tweetal maakte deel uit van een groep van vijftien mensen die allemaal in één kamer naar binnen wilde.

Discussie

De nachtportier zei dat dit niet was toegestaan, waarop een hevige discussie ontstond. Daarvoor werd zelfs de politie bijgehaald. Nadat de agenten waren vertrokken, liep het alsnog volledig uit de hand. De hotelmedewerker, toen pas een week in dienst, werd zwaar mishandeld.

Het tweetal sloeg op de vlucht, maar een van de verdachten kon worden opgepakt. Het is niet bekend wanneer de aanhouding is verricht.

Bureau Brabant besteedde eerder aandacht aan de zaak.