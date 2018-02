Buitenlandse studenten lopen voor het eerst de polonaise, les carnaval vieren op Tilburg University

TILBURG - Voor ons Brabanders is carnaval vieren de normaalste zaak van de wereld. Voor buitenlandse studenten van Tilburg University niet. Dinsdagavond kregen ze een lesje in het vieren van carnaval. Wat bleek? Het zijn snelle leerlingen. De stemming zat er goed in en de polonaise hadden ze snel onder de knie.

Eefje Mommers wil de buitenlandse studenten enthousiast krijgen voor carnaval door ze te laten hossen, de polonaise te laten lopen en te genieten van elkaar. Nog voordat de les is begonnen zit de stemming er al goed in. De handjes in de zaal gaan al spontaan de lucht in.

Tekst gaat door onder de video.

Een studente uit Australiƫ heeft nog nooit van carnaval gehoord. Toch heeft ze er al veel zin in. Komend weekend gaat ze verkleed de stad in.

Mexico

Ook in Mexico vieren ze geen carnaval, zegt een studente uit dat land. Ze heeft alvast een hoed op en is er wel klaar voor. "I am excited."

En zelfs een Noorse laat weten los te gaan met carnaval. Al moet ze nog wel veel leren over het volksfeest. Een ding is alvast zeker. Heel wat nationaliteiten gaan dit weekend lekker carnaval vieren in Kruikenstad.