Op het randje: welke carnavalsoutfits mogen wel en welke niet?

Soldaten tijdens de optocht in Tilburg. (Archieffoto: Karin Kamp)

EINDHOVEN - Aan creativiteit geen gebrek tijdens carnaval. Ieder jaar duiken de meest bijzondere outfits op, maar soms wordt ook de grens van het toelaatbare opgezocht. Hoewel er geen kledingvoorschriften zijn, mag je niet overal in rondlopen.

Wat sowieso verboden is, zijn uitingen die beledigend of discriminerend zijn. Een naziuniform is bijvoorbeeld uit den boze. “Symbolen uit de nazitijd, zoals hakenkruizen, mogen sowieso nooit gebruikt worden”, aldus een politiewoordvoerder. En een jihadistenoutfit? Beter niet, om commotie te voorkomen.

Speelgoedwapens

Ga je verkleed als soldaat? Geen probleem. Zorg er dan wel voor dat je speelgoedwapen niet te veel lijkt op een echt wapen. Dat kan namelijk wel voor problemen zorgen. Dat bleek zes jaar geleden bijvoorbeeld, toen mannen verkleed als soldaat hun speelgoedwapens moesten inleveren omdat die te echt leken. Een geel waterpistool is prima, een zwart pistool met een oranje dop ook.

Mag je je verkleden als politieagent? Ja, zolang je outfit maar niet lijkt op het uniform dat echte agenten dragen. “Het politie-uniform, de kleuren en logo’s zijn beschermd en mogen nooit gebruikt worden zonder toestemming”, laat een politiewoordvoerder weten. De politie kan de outfit in beslag nemen als het te veel lijkt op het echte uniform.

Gezond verstand

De politie roept mensen op om vooral het gezonde verstand te gebruiken. Denk zelf goed na of je outfit wel of niet voor commotie kan zorgen. Carnaval is en moet natuurlijk leuk blijven voor iedereen.