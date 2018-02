Bejaarde man overvallen en mishandeld in zijn eigen huis in Breda

Politie bij de woning in Breda waar een bejaarde man is overvallen. Foto: Perry Roovers/SQ Vision

BREDA - Een bejaarde man is in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn huis aan de Plataanstraat in Breda overvallen door driemannen. Het slachtoffer werd rond half vier mishandeld. Daarna zijn de daders te voet gevlucht in de richting van de Dijklaan.

De overvallers eisten geld van de man, maar gingen er zonder buit vandoor. Het bejaarde slachtoffer is vervolgens te voet naar zijn dochter gevlucht. Daar is de politie gewaarschuwd. Er werd nog gezocht naar de drie overvallers, maar zij werden niet meer gevonden.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie zal woensdag een buurtonderzoek instellen.