Man opgepakt voor busbranden, miljoenenschade bij vervoersmaatschappij Arriva

TILBURG - De politie heeft woensdagmorgen een man aangehouden die in verband wordt gebracht met de branden bij vervoersmaatschappij Arriva. Van september tot november 2017 gingen in Tilburg verschillende bussen in vlammen op. Arriva loofde onlangs tienduizend euro uit voor de gouden tip.

Die lijkt nu binnen te zijn gekomen. De man zit vast en zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat.

Parkeerterrein

Arriva werd maandenlang geteisterd door brandstichtingen. In september gingen in één nacht vijf bussen in vlammen op. De bussen stonden naast elkaar geparkeerd op het parkeerterrein van Arriva aan de Fatimastraat in Tilburg. De brand was snel onder controle, maar de bussen waren compleet verwoest.

Twee weken later was het raak in een kantoorpand van Arriva. 's Nachts werd in de Fatimastraat een bestelbus in brand gestoken. Enkele uren later zagen medewerkers van Arriva rook uit een kantoorpand komen. Dankzij het snelle handelen van de medewerkers kon voorkomen worden dat de keet volledig uitbrandde.

In november werd eerst een bus gestolen van het parkeerterrein aan de Fatimastraat. Later werd de bus door een beveiliger van het Elisabeth Ziekenhuis brandend gevonden op een parkeerterrein aan de Leijweg. Ook deze bus brandde volledig uit.

De politie was lange tijd bezig met een onderzoek naar de dader(s) van de brandstichtingen. Vorige week werd er in Bureau Brabant nog aandacht voor de zaak gevraagd. Omdat de schade voor Arriva in de miljoenen loopt, werd er tienduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip. Na de uitzending kwamen negen tips binnen.