Griepgolf drijft basisscholen in het nauw: klassen naar huis gestuurd omdat er geen vervanger is

EINDHOVEN - Het is voor het eerst in de geschiedenis en directeur Erik te Loo van basisschool De Krabbenkooi in Bergen op Zoom doet het met grote tegenzin. Maar hij kon echt niet anders dan 22 leerlingen woensdag naar huis te sturen. "De leraar is ziek en het lukte ons niet om een vervanger meer vinden."

De heersende griepgolf legt het lerarentekort op basisscholen nu flink bloot. Scholen moeten soms creatieve oplossingen vinden als een leraar is geveld door de griep. Andere scholen moeten zelfs hele klassen naar huis sturen. Op de website van lerarentekortisnu.nl staat een overzicht van basisscholen die met problemen kampen. In totaal hebben 1788 verschillende scholen zich geregistreerd, zo'n 28 procent van alle basisscholen van Nederland.

175 problemen

Stand van zaken op woensdag: er zijn 175 problemen gemeld als gevolg van het lerarentekort, waaronder diverse Brabantse scholen. Behalve basisschool De Krabbenkooi in Bergen op Zoom, moest ook Kindercampus Oculus in Tilburg een groep van twintig leerlingen naar huis sturen. De Tandem in Uden moest voor het eerst een gepensioneerde leerkracht regelen voor de kleuterklas en de Burgemeester Van Mierloschool in Rijen moest de zeventien leerlingen uit groep vijf onderbrengen bij andere groepen. Andere scholen hebben de directeur maar voor de klas gezet.

Basisschooldirecteur Erik te Loo verwacht dat hij dit in de toekomst vaker zal meemaken als er niks verandert. "We hebben dit al rond de lerarenstakingen met de ouders doorgesproken. Dit zag je aankomen. Gelukkig hebben de ouders begrip voor de situatie. En als ze echt geen opvang kunnen regelen, kunnen we wel enkele kinderen in andere klassen onderbrengen."

'Konden niet anders'

Hetzelfde geldt voor Wilma Musters van Kindercampus Oculus, waar eerder dit jaar ook al een klas naar huis werd gestuurd. "We proberen van alles. Klassen naar huis sturen is echt het laatste middel. Gelukkig staat er morgen een andere leraar voor de groep gepland en die is niet ziek. Dus dan krijgen de leerlingen weer les. En volgende week is het vakantie."