Politie vindt drugs, onderdelen van vuurwapens en munitie in pand in Breda

In tien doorzochte panden werden meerdere wapens gevonden. (Foto ter illustratie / archief)

BREDA - De politie heeft in een onderzoek naar grootschalige vuurwapenhandel een 40-jarige man uit Breda aangehouden. In Dordrecht pakte de politie nog eens vier mannen op, in Rotterdam twee.

Het onderzoek startte in augustus 2017 na een anonieme tip over handel in vuurwapens. Er werd vrijwel meteen een team opgezet.

Allereerst bracht het team de afnemers in kaart. Zo wist de recherche waar de vuurwapens vandaan kwamen, hoe de criminelen contact met elkaar legden en wat er gebeurde met de wapens. Uiteindelijk werden meerdere klanten die vuurwapens kochten, aangehouden. Bij de klanten vond de politie acht vuurwapens, twee tasers, een geluidsdemper, 280 patronen en 30.000 euro contant.

Gaslarmpistool

Toen de klanten waren opgepakt, werden de handelaren in beeld gebracht. Na onderzoek bleek dat er zeven mannen bij de handel betrokken waren. Twee van hen waren lid van motorclub Kings Syndicate. Tijdens afzonderlijke acties werden op 23 januari, 5 en 6 februari vier mannen in Dordrecht, twee in Rotterdam en 1 man uit Breda aangehouden.

Bij de acties doorzocht de politie tien panden. Daar werden een vuurwapen, onderdelen van vuurwapens, drie dozen munitie, gebruikshoeveelheden drugs en een gasalarmpistool gevonden en in beslag genomen. Van een gasalarmpistool is bekend dat het omgebouwd kan worden tot een echt vuurwapen.

Lidmaatschap motorclub

Twee van de aangehouden mannen zijn bij de politie bekend als leden van een zogenoemde 1% motorclub. Deze zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) worden in verband gebracht met ernstige strafbare feiten zoals afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Daarom zitten politie en het openbaar ministerie bovenop deze motorclubs. Deze aanpak heeft effect. Op 5 januari viel het arrestatieteam in Rotterdam een kroeg binnen. Daar waren leden van Kings Syndicate. Er werden tijdens de actie drugs en wapens gevonden. Zeven leden werden aangehouden.