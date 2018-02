Moeder van Tibo (14) zamelt geld in voor 'nieuwe veilige thuishaven' na brand bij zorgboerderij

Dat wat er over is van de kantine na de brand bij zorgboerderij De Locatie in Vlijmen. (Foto: Erik Peeters)

VLIJMEN - De moeder van Tibo (14) uit Vlijmen is dinsdag, nadat ze hoorde van de brand bij zorgboerderij De Locatie, meteen een crowdfundactie gestart. Tibo gaat sinds november elke zaterdag naar De Locatie en daar heeft hij het volgens zijn moeder, Mirabel Gruys, 'super naar zijn zin'. "Voor hem is De Locatie echt een veilige thuishaven", legt ze uit.

Het doel van Mirabel is nu om 20.000 euro op te halen zodat de kantine van de zorgboerderij in Vlijmen, die door de brand volledig is verwoest, zo snel mogelijk kan worden opgebouwd. De directeur van de zorgboerderij, Bernadette van den Akker, reageert blij verrast op de actie van Mirabel. “Super, hartverwarmend”, zegt ze.

Van den Akker benadrukt overigens dat de jongeren die doordeweeks of in het weekend naar De Locatie komen voor allerhande activiteiten er ook de komende dagen gewoon terechtkunnen. “We huren een paardenstal van de buren en daar kunnen we voorlopig terecht”, legt ze uit. In de afgebrande kantine kregen jongeren allerlei trainingen. Ook zorgt De Locatie voor naschoolse opvang en weekendopvang voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

'Hij zal er wel van schrikken'

En Tibo kan zaterdag, als hij wil, dus ook gewoon bij De Locatie terecht. Mirabel heeft hem trouwens nog niet verteld over de brand. “Hij zal er wel van schrikken”, zegt zijn moeder. De afgebrande kantine of chillruimte, zoals de jongeren het gebouw zelf noemden, is in tien jaar met hulp van vrijwilligers en donateurs opgebouwd. Al dat werk ging dinsdag dus in rook op.

Daarvan zijn ook Martijn (22) en Bram (30), die elke dag op De Locatie zijn, enorm geschrokken. "Alles is weg, alle herinneringen, alles wat we hebben opgebouwd", vertelt Bram. Hij kon het nieuws van de brand niet geloven toe hij het dinsdag hoorde. Pas woensdag toen hij de puinhoop zag, drong het tot hem door.

Met de crowdfundactie hoopt Mirabel nu dat er snel genoeg geld is zodat er weer ‘iets leuks kan worden neergezet waar de jongeren zich opnieuw helemaal thuis kunnen voelen’. "Want juist dat thuisgevoel is voor de meesten zo belangrijk”, geeft ze aan. “Sommige van de jongeren zullen niet zomaar aan een nieuwe plek kunnen wennen”, denkt ze.

Trieste aanblik

De afgebrande kantine van de zorgboerderij aan De Gemeint in Vlijmen bood woensdagmorgen een trieste aanblik. Maar als het aan Mirabel ligt, komt daar dus snel verandering in. Woensdagochtend stond de teller van haar actie op meer dan 400 euro.

En als het straks nodig is dan wil ze ook zeker de handen uit de mouwen steken voor de bouw van een nieuwe kantine. "En dan mobiliseer ik ook nog wel wat anderen", zegt ze enthousiast. Op de hulp van Martijn en Bram kan ze hierbij zeker rekenen. "Dit was onze plek", zeggen ze. "En nu gaan we proberen er met z'n allen weer iets moois van te maken." Hier sluit de directeur van de zorgboerderij zich helemaal bij aan. "De jongeren verdienen gewoon een plek", zegt ze.