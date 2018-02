Omstreden Turks-Duitse boksclub Osmanen Germania geweerd uit Tilburg

TILBURG - De gemeente Tilburg heeft vorig jaar voorkomen dat de omstreden Turks-Duitse boksclub Osmanen Germania zich in de stad vestigt.

Osmanen Germania wordt volgens diverse Duitse media in verband gebracht met de Turkse overheid. De club zou zich bezig houden met allerlei criminele activiteiten en het aanpakken van Koerden en criticasters van het Erdogan-regime. Het heeft bovendien de kenmerken van een motorclub.

Volgens de gemeente Tilburg past de weigering van de club in de lijn om ook motorclubs buiten de deur te houden. Motorclub No Surrender is al uit Tilburg vertrokken en de gemeente probeert ook Satudarah naar buiten te werken.

