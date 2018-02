Groeiende economie bezorgt DAF een stevige vlam in de pijp

EINDHOVEN - De groeiende economie heeft DAF Trucks in 2017 een stevige vlam in de pijp bezorgd. De vrachtwagenproducent kan bogen op klinkende jaarcijfers en voorspelt ook voor dit jaar een stevige groei in Europa en de rest van de wereld.

“De Europese economieën blijven goed presteren. Dat leidt ertoe dat er veel transportbewegingen zijn en de vraag naar trucks groot is”, aldus Preston Feight, president directeur van DAF Trucks.

Zo blijven de zware jongens van DAF in trek bij transportbedrijven. Het Europese marktaandeel in vrachtwagens boven de 16 ton kwam in 2017 uit 15,3 procent. Dat is omgerekend 306.000 trucks, slechts een lichte daling ten opzichte van 2016 toen het Europese marktaandeel 15,5 procent was.

Marktleider

DAF is met zijn zware vrachtwagens marktleider in Nederland (30,3%), het Verenigd Koninkrijk (28,2%), Polen (19,8%) en Hongarije (24,5%). En in Duitsland, waar het moet opboksen tegen gerenommeerde Duitse fabrikanten, is DAF het grootste importmerk.

Het Eindhovense vrachtwagenconcern verwacht dat ook 2018 een uitstekend jaar gaat worden. Volgens eigen berekeningen zal DAF dit jaar tussen de 290.000 en 320.000 zware trucks in Europa verkopen.

Marktaandeel

Hoewel de totale Europese markt voor lichte trucks tussen 6 en 16 ton licht daalde van 52.900 naar 52.500, slaagde DAF erin om marktaandeel te winnen. De verkoop van lichte trucks steeg van 10.1 naar 10,5 procent. Dat succes is te danken aan een groeiende verkoop in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Tsjechië. In de lichte klasse is DAF marktleider in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Nederland.

Verkooprecord

Ook buiten de Europese Unie verstevigde DAF in 2017 zijn marktpositie. Het truckmerk verkocht een recordaantal van meer dan 9.000 vrachtwagens. Dat waren er in het jaar daarvoor 5.171. Opnieuw was DAF marktleider in Taiwan, Aziatische merken even niet meegerekend. En DAF zag haar marktaandeel groeien in Rusland, Australië, Wit-Rusland, Israël en Turkije. Verder verkocht DAF wereldwijd een recordaantal van 4.500 PACCAR-motoren aan fabrikanten van bussen, touringcars en andere voertuigen en machines.

Brandstofreductie

Omdat de transportwereld gebukt gaat onder een moorden concurrentie, telt voor transporteurs iedere cent per kilometer. Met de New CF en New XF voor middelzware en zware toepassingen heeft DAF twee prijswinnende modellen in huis met een flinke brandstofreductie. Volgens DAF 'besparen klanten in heel Europa ook daadwerkelijk 7 procent', om daarmee alvast verwijzingen naar ‘sjoemelsoftware’ van andere producenten te ontzenuwen.

Uitbreiden

Maar de verkoop van vrachtwagens is niet alleen een kwestie van zuinige techniek, het is een heel pakket aan dienstverlening, aldus Richard Zink. Volgens het Marketing en Sales directielid zal DAF ‘ook dit jaar haar marktpositie in Europa en daarbuiten uitbreiden’.

DAF heeft behalve in een fabriek in Eindhoven ook vestigingen in Westerlo (België), Leyland (Verenigd Koninkrijk) en Ponta Grissa (Brazilië) en ruim duizend dealers wereldwijd.