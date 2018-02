Roda JC wil laatste 10 minuten bekerwedstrijd tegen Willem II opnieuw spelen

KERKRADE - Roda JC wil het laatste deel van de bekerwedstrijd tegen Willem II opnieuw spelen. De Limburgse club wil de wedstrijd afmaken vanaf de stand 3-2 in het voordeel van Roda JC, zo meldt De Telegraaf. Willem II won de kwartfinale in de beker uiteindelijk na het nemen van strafschoppen. De Tilburgse club maakt zich nog geen zorgen, Willem II verwacht dat er niets gaat veranderen.

Roda JC heeft bezwaar tegen de manier waarop de videoscheidsrechter in de het bekerduel ingreep, meldt de krant. Roda JC dacht in de wedstrijd in Tilburg op voorsprong te komen, maar de videoscheidsrechter gaf aan dat er in aanloop naar het doelpunt hands was gemaakt.

Op het scorebord stond het al 2-3, maar het bleef 2-2 omdat het doelpunt van Roda JC werd afgekeurd. Volgens de Limburgers had de videoscheidsrechter het doelpunt niet mogen afkeuren omdat Willem II na de handsbal nog enkele seconden balbezit had voordat de aanval begon waaruit het doelpunt viel.

Reactie KNVB

Voetbalbond KNVB geeft volgens De Telegraaf aan dat het balbezit van Willem II zo kort was, dat het niet als wisseling van balbezit is beoordeeld. De Limburgse club heeft de KNVB nu gevraagd voor vijf uur woensdagmiddag met een reactie te komen op het verzoek om een deel van de wedstrijd over te spelen.

De KNVB heeft de internationale spelregelcommissie (IFAB) gevraagd te bekijken of het doelpunt terecht is afgekeurd. Als de internationale commissie aangeeft dat de treffer ten onrechte is afgekeurd, kijkt het bestuur betaald voetbal nog eens naar de zaak. "Roda heeft ons een brief gestuurd en die hebben wij beantwoord", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Daarnaast hebben wij internationale deskundigen gevraagd de situatie ook te beoordelen.

"Er staat natuurlijk in onze reglementen dat tegen een beslissing van de scheidsrechter geen beroep mogelijk is. Daar blijven wij achter staan. Dat neemt niet weg dat we heel goed gaan luisteren naar wat de internationale regels zeggen." Roda JC overweegt naar de rechter te stappen als de KNVB de uitslag laat staan.

'Vanaf de zijlijn'

Willem II kan op dit moment niet meer dan afwachten. "We kunnen weinig, we bekijken alles vanaf de zijlijn", zegt een woordvoerder van de club. "We volgen de ontwikkelingen, maar in principe is het iets tussen de KNVB en Roda JC. We verwachten overigens niet dat er iets gaat veranderen. Wij denken niet dat de wedstrijd, of die laatste acht minuten, overgespeeld moeten worden."