'Het was een hel', moeder van aangereden Robbie opgelucht na arrestatie van mogelijke doorrijder

BREDA - Na maanden kan er woensdag voor het eerst weer éven gelachen worden bij de familie van Robbie. De man werd in de nacht van 28 oktober frontaal aangereden op een zebrapad op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. De bestuurder reed door. Een nachtmerrie volgde, want lange tijd werd niemand opgepakt voor betrokkenheid bij het ongeluk. Tot vandaag. Moeder Anneke vertelt aan Omroep Brabant voor het eerst haar verhaal.

Een verhaal dat niemand zou moeten meemaken, zo zegt ze zelf. Een telefoontje krijgen dat je zoon is aangereden, te horen krijgen dat het niet bekend is of hij het gaat redden, dat verdient niemand. “Het was een hel”, zegt ze woensdag. De hel die vooral wachten heet.

Een gevecht op leven en dood

Zestien dagen lang was het namelijk de vraag of Robbie het zou overleven. Hij lag in kritieke toestand in het ziekenhuis, was niet bij kennis en vocht voor zijn leven. Anneke: “De wereld zakte onder mijn voeten weg. Ik raakte in een complete shock, waardoor ik nu ook stukken kwijt ben.”

De politie start na het ongeluk een groot onderzoek, maar ook de familie van Robbie zit niet stil. Ze loven een beloning uit en roepen getuigen op zich te melden.

‘Drie maanden voelden als dertig jaar’

Van de automobilist die dit op zijn geweten heeft, is geen spoor te vinden. Drie maanden lang niet. Maar Anneke kan niets anders dan wachten, wachten en nog eens wachten. “Voor mij voelden die drie maanden als dertig jaar. Van begin tot eind was het één grote hel. Ik stond er mee op en ik ging er mee naar bed. Ik had zo veel wraakgevoelens, maar je kan gewoon niets. Je bent machteloos.”

Na een kunstmatig coma en een lange tijd dat Robbie niets kan zeggen, krabbelt hij weer op. Zo goed en zo kwaad als dat gaat.

De lange zoektocht naar de dader drijft Anneke tot wanhoop. En het doet Robbie ook geen goed. “Hij had het nergens anders over dan over de dader. Dat was niet bevorderlijk voor zijn herstel, hij ging er eigenlijk door achteruit.”

‘Een enorme opluchting’

Daar komt woensdag verandering in. Een verlossend telefoontje, waarin wordt verteld dat een 24-jarige verdachte is aangehouden, zorgt ervoor dat er een enorme last van Anneke's schouders valt. “Er vallen kilo’s van zwaarte van me af. Ook bij Robbie, het is echt een enorme opluchting voor hem.”

Inmiddels werkt Robbie in een revalidatiecentrum enorm hard om weer de oude te worden. Maar of hij volledig zal herstellen? “Er zal altijd wel iets achterblijven aan hersenschade, maar in welke mate en hoe erg, dat kunnen ze nog niet zeggen.”

De familie van Robbie bedankt iedereen voor het meehelpen en –denken in de zoektocht naar de daders.