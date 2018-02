Agenten trekken krat weg en ontdekken zo een ondergrondse wietkelder in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft woensdag een hennepkwekerij opgerold in de Tongelresestraat in Eindhoven. Het 'productiebedrijfje' was op vernuftige wijze ondergronds aangelegd achter een woonhuis.

De kwekerij zat onder een loods in de tuin verstopt. Agenten trokken tijdens hun zoektocht in het pand een krat weg en ontdekten zo een gat in de betonnen vloer. Dat bood toegang naar de ondergrondse plantage.

Volgens de politie was de wietkelder al langere tijd in gebruik. Op het moment van de inval stonden er net nieuwe planten in en was het broeierig warm in de ruimtes. Niet zozeer de omvang, maar vooral de vernuftige wijze waarop de kwekerij was aangelegd, leidde tot verbazing bij de politie.

Stoep

Onder de grond waren drie ruimtes vakkundig uitgegraven. Een voor opslag, de andere twee voor de hennepteelt. Bij elkaar besloeg de kwekerij ongeveer 50 vierkante meter.

Aan de voorzijde van het woonhuis moest de politie de hele stoep openbreken. De telers hadden op professionele wijze elektriciteit afgetapt van de lantaarnpaal op straat. Er is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.